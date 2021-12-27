Азербайджан призывает к началу работ по делимитации границы с Арменией

Определение границ между Азербайджаном и Арменией является важным вопросом.

Определение границ между Азербайджаном и Арменией является важным вопросом.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции.

"Благодаря победе Азербайджана в регионе сложились новые реалии. Несмотря на предложения о начале работ по делимитации границы, в том числе и на встрече в Сочи, пока никаких шагов предпринято не было", - отметил глава МИД Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан по-прежнему призывает армянскую сторону к созданию рабочей группы по данному вопросу и началу делимитации и демаркации границы.