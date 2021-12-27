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Азербайджан призывает к началу работ по делимитации границы с Арменией

Азербайджан призывает к началу работ по делимитации границы с Арменией Определение границ между Азербайджаном и Арменией является важным вопросом.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 11:50
Азербайджан призывает к началу работ по делимитации границы с Арменией

Определение границ между Азербайджаном и Арменией является важным вопросом.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции.

"Благодаря победе Азербайджана в регионе сложились новые реалии. Несмотря на предложения о начале работ по делимитации границы, в том числе и на встрече в Сочи, пока никаких шагов предпринято не было", - отметил глава МИД Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан по-прежнему призывает армянскую сторону к созданию рабочей группы по данному вопросу и началу делимитации и демаркации границы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanı sərhədin delimitasiyası üzrə işlərə başlamağa çağırır
Версия на английском языке Azerbaijan calls for commencement of work on delimitation of border with Armenia

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