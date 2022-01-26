Азербайджан призвал все страны соблюдать международное гуманитарное право

"Крайне важно, чтобы Совет Безопасности постоянно уделял основное внимание защите гражданских лиц и постоянно подтверждал свое требование о том, чтобы все стороны в вооруженном конфликте полностью соблюдали свои обязательства по международному гума

"Крайне важно, чтобы Совет Безопасности постоянно уделял основное внимание защите гражданских лиц и постоянно подтверждал свое требование о том, чтобы все стороны в вооруженном конфликте полностью соблюдали свои обязательства по международному гуманитарному праву".

Как сообщает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев сказал на заседании Совета Безопасности ООН на тему "Военные действия в городах: защита гражданских лиц в городских условиях".

Я.Алиев заявил, что в концептуальной записке (S/2022/23) поднимается ряд вопросов, которыми следует руководствоваться при обсуждении на данном заседании СБ, в частности в отношении того, как Совет Безопасности может более эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты для предотвращения и реагирования на проблемы, с которыми сталкиваются гражданские лица при военных действиях в городских районах и как страны могут улучшить соблюдение международного гуманитарного права. Дипломат сказал, что прежде всего обеспечение полного соблюдения норм международного гуманитарного права является ключевой задачей во всех вооруженных конфликтах. Оставленные безнаказанными правонарушения часто выступают катализатором возрождения конфликтов и совершения новых преступлений, заявил дипломат.

Как подчеркнул в своем докладе Генеральный секретарь ООН, требуется политическая воля для соблюдения правил и применения передовой практики, а также политическая воля для реализации судебного преследования виновных и обеспечения возмещения ущерба жертвам.

Роль гуманитарных организаций незаменима. Важно, чтобы их участие в конфликтных и постконфликтных ситуациях носило исключительно гуманитарный характер, не использовалось в политических целях и осуществлялось в соответствии с принципами нейтралитета, беспристрастности и согласия пострадавшей страны при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и национального единства государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.