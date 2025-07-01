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Азербайджан призвал усилить международное финансирование для достижения ЦУР

Азербайджан призвал усилить международное финансирование для достижения ЦУР Азербайджан призвал усилить международное финансирование для достижения ЦУР
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 14:57
Азербайджан призвал усилить международное финансирование для достижения ЦУР

Азербайджан продолжает придавать первостепенное значение ликвидации финансового разрыва в реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

По его словам, в рамках этих усилий Азербайджан активно использует международные рамочные механизмы и инвестиционную карту ЦУР, привлекает также внутренние ресурсы.

“Инвестиции в ЦУР становятся фактором позитивных социально-экологических преобразований. 82% консолидированных бюджетных расходов напрямую связаны с национальными целями устойчивого развития и задачами, на это направляется 25% ВВП страны”, - отметил Гусейнов, выступая на круглом столе "Использование частного бизнеса и финансов" в рамках FFD4 в испанской Севилье.

Гусейнов также подчеркнул, что в IV добровольном национальном обзоре по реализации ЦУР Азербайджан представил комплекс мер, предпринятых для сокращения финансового дефицита, включая сотрудничество с Департаментом социально-экономических вопросов ООН (ДСВ ООН). Эти меры получили положительную оценку и рекомендованы другим государствам-членам.

"Особое внимание уделяется эффективным институциональным механизмам, в том числе государственно-частному партнерству. Они позволяют сократить нагрузку на государственный бюджет и ускорить инвестиции. В прошлом году были приняты необходимые нормативно-правовые акты и закон о государственно-частном партнерстве”, — сказал представитель Минэкономики.

Напомнив об успешных итогах глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в Баку в ноябре прошлого года, Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан создал площадку для обсуждения новых измеримых климатических целей. "Также широко обсуждалась поддержка развивающимся странам в борьбе с изменением климата. В Бакинском призыве подчеркивается необходимость государственного и частного партнерства для достижения ключевых задач. Мы призываем мобилизовать ежегодно не менее $300 млрд для достижения климатических целей к 2035 году", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün beynəlxalq maliyyələşdirmənin artırılmasına çağırıb

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