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Азербайджан призвал ООН принять меры против Армении

Азербайджан призвал ООН принять меры против Армении Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН.
Внешняя политика
12 февраля 2023 г. 12:00
Азербайджан призвал ООН принять меры против Армении

Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН.

Как передает Report, об этом сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде.

Касаясь заявления пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о том, что якобы Азербайджан проигнорировал письмо специальных мандатариев Совета ООН по правам человека, Гаджизаде отметил, что это заявление армянской стороны является еще одним примером лицемерия страны, которая на протяжении десятилетий проводила агрессивную политику, попирала основные права почти миллиона азербайджанцев, совершала многочисленные военные преступления и массовые расправы над военными и гражданскими лицами.

"К сожалению, в этих целях сейчас Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН, в том числе Управлением Верховного комиссара по правам человека, договорными органами и мандатариями, ведет лживую пропаганду. Армянская сторона в искаженном виде использует очередной запрос мандатариев ООН к Азербайджану. Ереван тем самым хочет прикрыть военные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана и азербайджанцев, и отвлечь внимание международного сообщества", - сказал он.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан всегда серьезно относился к своим международным обязательствам и в этом контексте верен своим обязательствам, вытекающим из международных конвенций и международного гуманитарного права.

"В отличие от Армении, Азербайджан расследует некоторые утверждения о нарушении требований международного гуманитарного права во время военных операций и отвечает на соответствующие запросы в рамках своих международных обязательств", - подчеркнул начальник Управления.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistanın BMT-yə istinadən açıqlaması riyakarlığın növbəti nümunəsidir"

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