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Азербайджан призвал ОБСЕ оказать давление на Армению для предоставления точных минных карт

Азербайджан призвал ОБСЕ оказать давление на Армению для предоставления точных минных карт Азербайджан призывает ОБСЕ оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей, установленных ей на освобожденных территориях в Карабахе.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 16:12
Азербайджан призвал ОБСЕ оказать давление на Армению для предоставления точных минных карт

Азербайджан призывает ОБСЕ оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей, установленных ею на освобожденных территориях в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Али Нагиев на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каума.

По словам А. Нагиева, в настоящее время наше государство проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации землях. Армения заминировала значительную часть упомянутых территорий, но несмотря на неоднократные обращения, минные карты не были переданы азербайджанской стороне, а те, что она предоставила, оказались неточными, отметил он.

Глава СГБ, отметил, что это серьезно препятствует скорейшей реализации проектов по восстановлению Карабаха. Кроме того, число жертв минного террора в Азербайджане растет, поэтому была подчеркнута необходимость того, чтобы ОБСЕ, наряду с другими международными организациями, оказала давление на Армению с целью предоставления точных карт минных полей.

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Версия на английском языке Ali Naghiyev calls on OSCE to put pressure on Armenia to provide accurate mine maps
Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev ATƏT-i Ermənistana dəqiq mina xəritələrini verməsi üçün təzyiq göstərməyə çağırıb

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