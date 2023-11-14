Азербайджан призвал ОБСЕ оказать давление на Армению для предоставления точных минных карт

Азербайджан призывает ОБСЕ оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей, установленных ей на освобожденных территориях в Карабахе.

Азербайджан призывает ОБСЕ оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей, установленных ею на освобожденных территориях в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Али Нагиев на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каума.

По словам А. Нагиева, в настоящее время наше государство проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации землях. Армения заминировала значительную часть упомянутых территорий, но несмотря на неоднократные обращения, минные карты не были переданы азербайджанской стороне, а те, что она предоставила, оказались неточными, отметил он.

Глава СГБ, отметил, что это серьезно препятствует скорейшей реализации проектов по восстановлению Карабаха. Кроме того, число жертв минного террора в Азербайджане растет, поэтому была подчеркнута необходимость того, чтобы ОБСЕ, наряду с другими международными организациями, оказала давление на Армению с целью предоставления точных карт минных полей.