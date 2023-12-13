Азербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в определении судьбы пропавших без вести

По случаю 75-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека в Женеве состоялась международная конференция в рамках инициативы "Права человека 75".

По случаю 75-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека в Женеве состоялась международная конференция в рамках инициативы "Права человека 75".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в постоянном представительстве Азербайджана при отделении ООН в Женеве заявили, что в работе конференции принимают участие высокопоставленные лица из более чем 150 стран мира, в том числе и азербайджанская делегация во главе с заместителем министра юстиции - начальником Пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым.

В нее вошли представители министерства юстиции, Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственной службы по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

На открытии мероприятия со вступительной речью выступил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. На конференции обсуждались вопросы выполнения обязательств и достижений в этой области с момента принятия Всеобщей декларации прав человека, применения равного и справедливого подхода к правам человека и другие актуальные вопросы.

Азербайджанская сторона рассказала об обязательствах в рамках инициативы "Права человека 75" - добровольном, безопасном и достойном возвращении вынужденных переселенцев в места их прежнего проживания в освобожденных районах нашей страны, очистке этих районов от мин и других взрывчатых боеприпасов, выяснении судьбы лиц, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, и призвала международное сообщество оказать поддержку в решении этих вопросов.

Заместитель министра юстиции М.Сеидов, выступивший на панельной сессии "Будущее прав человека, развитии и экономика", выразил свою приверженность защите основных прав человека, предусмотренных Декларацией, реализации Целей устойчивого развития ООН и мерам, принимаемым Советом по правам человека для поощрения и защиты права на развитие, подчеркнул важность поощрения прав человека и гуманитарной помощи другим странам в связи с глобальной пандемией в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения.

Было обращено внимание на тот факт, что наши территории, освобожденные в ходе Отечественной войны, были разрушены и заминированы Арменией в период оккупации, и подчеркнуто, что 340 человек стали жертвами минного террора после войны, а минная угроза замедлила процесс восстановления и безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

Участники конференции были также проинформированы об ускоренном восстановлении освобожденных земель за счет экономической мощи нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева, применении самых современных принципов градостроительства на основе концепции "умный город", "умное село" в соответствии с программой "Великое возвращение" и обеспечении прав человека для наших соотечественников, возвращающихся в родные края. С интересом были восприняты инновации Азербайджана в области оказания услуг гражданам, в том числе бренд "ASAN xidmət", удостоенный ряда наград ООН, а также награды "Лучший в мире правительственный сервис" на 10-м Всемирном правительственном саммите в этом году.

Выступившие в ходе двухдневной международной конференции высокого уровня главы государств и правительств, представители международных организаций подчеркнули, что конференция служит развитию прав человека, являясь важным вкладом в 75-летие Всеобщей декларации прав человека.

В мероприятии принял участие постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве Галиб Исрафилов.