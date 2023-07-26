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Азербайджан призвал Индию не вооружать Армению

Азербайджан призвал Индию не вооружать Армению Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в нашей стране Шридхараном Мадхусудхан
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 17:01
Азербайджан призвал Индию не вооружать Армению
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в нашей стране Шридхараном Мадхусудхананом.

Как сообщает Report, на встрече Хикмет Гаджиев заявил, что углубление военного сотрудничества между Арменией и Индией и в этом контексте распространение в последние дни в СМИ фото и видео переброски систем вооружений индийского производства в Армению через Иран вызвали озабоченность азербайджанской стороны.

Официальный представитель Администрации Президента подчеркнул, что поставка Индией летального оружия в эту страну в период, когда Азербайджан ведет переговоры о мирном соглашении с Арменией, открывает путь для милитаризации Армении и эскалации ситуации, создает препятствия для установления устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Это также не соответствует провозглашенной Индией своей внешней политике, основанной на нормах и принципах международного права, а также на исторических Бандунгских принципах Движения неприсоединения, в котором также представлена эта страна.

Хикмет Гаджиев призвал посла Индии довести до сведения официального Дели серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны и пересмотреть решение Индии относительно поставок Армении летального оружия.

Посол Индии сказал, что вопрос, поднятый азербайджанской стороной, будет передан по назначению, и отметил важность проведения диалога между двумя странами для обсуждения вопросов, вызывающих озабоченность в двусторонних отношениях.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан всегда открыт для диалога с Индией.

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Версия на английском языке Azerbaijan urges India not to arm Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hindistanı Ermənistanı silahlandırmamağa çağırıb

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