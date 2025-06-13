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Азербайджан призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран

Азербайджан призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран Азербайджан призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 11:51
Азербайджан призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран

МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, призыв озвучен на фоне эскалации напряженности между Израилем и Исламской Республикой.

"Гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран, если в этом нет необходимости, а тем, кто совершает поездку, проявлять повышенную осторожность", - говорится в заявлении.

Граждан, находящихся в настоящее время в Иране, просят соблюдать правила безопасности, не посещать территории вблизи военных и ядерных объектов, действовать в соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными органами.

"В случае любой чрезвычайной ситуации гражданам следует просят связаться с посольством Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и Генеральным консульством в городе Тебриз", - добавили в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan calls on its citizens to refrain from traveling to Iran

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