Азербайджан призвал Армению выполнить обязательства по открытию коммуникаций

Армянская сторона в очередной раз пытается отвлечь общественное мнение от реальной ситуации.

Армянская сторона в очередной раз пытается отвлечь общественное мнение от реальной ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, касаясь высказываний министра иностранных дел Армении о "мирном соглашении" и коммуникациях.

Представитель МИД отметил, что свои комментарии по проекту соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, представленному Азербайджаном в июне, армянская сторона направила примерно через 70 дней - в конце августа.