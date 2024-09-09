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Азербайджан призвал Армению выполнить обязательства по открытию коммуникаций

Азербайджан призвал Армению выполнить обязательства по открытию коммуникаций Армянская сторона в очередной раз пытается отвлечь общественное мнение от реальной ситуации.
Внешняя политика
9 сентября 2024 г. 19:24
Азербайджан призвал Армению выполнить обязательства по открытию коммуникаций

Армянская сторона в очередной раз пытается отвлечь общественное мнение от реальной ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, касаясь высказываний министра иностранных дел Армении о "мирном соглашении" и коммуникациях.

Представитель МИД отметил, что свои комментарии по проекту соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, представленному Азербайджаном в июне, армянская сторона направила примерно через 70 дней - в конце августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanı kommunikasiyaların açılması ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırıb

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