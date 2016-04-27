​Азербайджан призвал Армению соблюдать обязательства, взятые на себя в связи с режимом прекращения огня

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В канун и в период проведения VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН вооруженные силы Армении продолжали нарушать режим прекращения огня вдоль линии фронта, нанося удары по позициям вооруженных сил Азербайджана, местам компактного проживания населения и объектам. Удары наносились тяжелой техникой, в том числе гаубицами D-30 и запрещенным международными конвенциями оружием.

Как отмечает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, в результате действий Армении был нанесен серьезный ущерб частной и государственной собственности в Тертерском районе.

"Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил письма в адрес генсека ООН Пан Ги Муна, председателя Совбеза ОНН Лю Цзеи и председателя Постоянного совета ОБСЕ Поля Эберхарда, в которых отмечается о диверсиях и напряженности, возникшей на линии фронта в результате диверсионных действий вооруженных сил Армении.

О диверсионных действиях Армении представительства Азербайджана при ООН и ОБСЕ также проиформировали страны-члены организаций.

В письмах, направленных Эльмаром Мамедъяровым, отмечается о нарушении Арменией режима прекращения огня, достигнутого 5 апреля в Москве начальниками генштабов вооруженных сил Азербайджана и Армении, привлечении вооруженными силами Армении военной силы и оружия на линию соприкосновения войск, обстреле близлежащих населенных пунктов и гражданского населения Азербайджана вдоль линии фронта из тяжелой артиллерии и крупнокалиберного оружия.

В письме Э.Мамедъяров особо отмечает об ущербе, наносимом Арменией на дипломатические усилия Минской группы ОБСЕ на пути решения конфликта, и призывает международное сообщество потребовать от Армении соблюдения международных норм и принципов, осудить эту страну за нарушение достигнутого 5 апреля режима прекращения огня, заставить выполнить взятые на себя обязательства по поводу режима прекращения огня, и вывести вооруженные силы Армении с оккупированных территорий Азербайджана".