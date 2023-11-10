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Азербайджан призвал Армению к миру

Азербайджан призвал Армению к миру "Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 23:13
Азербайджан призвал Армению к миру

"Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

"Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений, подписанию мирного договора в ближайшее время", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistana sülhlə bağlı çağırış edib

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