Азербайджан призвал Армению к миру

"Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические

"Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

"Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений, подписанию мирного договора в ближайшее время", - отмечает внешнеполитическое ведомство.