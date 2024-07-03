Азербайджан признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая

Азербайджан признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая

Азербайджан признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отмечается, что стороны подтверждают приверженность взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета, ненападению, невмешательству во внутренние дела, равенству и взаимной выгоде, и мирному сосуществованию.

Азербайджанская сторона решительно поддерживает принцип "Одного Китая", признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, твердо выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайванского пролива, а также усилия, предпринимаемые правительством Китая для воссоединение Китая.