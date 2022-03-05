Президент Ильхам Алиев: Мы требуем компенсации от Армении

"Важно, чтобы мир узнал об армянском варварстве. Оно должно быть наказано. Мы наказали их во время войны так, что они никогда этого не забудут, но агрессор также должен быть наказан на международном уровне".

"Важно, чтобы мир узнал об армянском варварстве. Оно должно быть наказано. Мы наказали их во время войны так, что они никогда этого не забудут, но агрессор также должен быть наказан на международном уровне".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуной Мохд Шариф

"Конечно, стоит вопрос компенсации. Мы требуем компенсации. Мы уже привлекли международные институты и группы юристов, чтобы они помогли нам поднять этот вопрос на международной арене. Думаю, что для программы следующего года мы должны адаптировать наше сотрудничество к этой важной реальности", - отметил президент.