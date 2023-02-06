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Азербайджан привлек к спасательным работам в Турции 8 специально обученных собак

Азербайджан привлек к спасательным работам в Турции 8 специально обученных собак По поручению президента Ильхама Алиева для ликвидации последствий землетрясения в Турции 370 сотрудников МЧС Азербайджана, оснащенных специальным спасательным оборудованием, направляются в братскую страну.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 13:27
Азербайджан привлек к спасательным работам в Турции 8 специально обученных собак

По поручению президента Ильхама Алиева для ликвидации последствий землетрясения в Турции 370 сотрудников МЧС Азербайджана, оснащенных специальным спасательным оборудованием, направляются в братскую страну.

Как передает Report, об этом начальник Службы спасения особого риска МЧС генерал-майор Этибар Исмаилов сообщил журналистам.

По его словам, в спасательных работах также будут задействованы 8 специально обученных собак.

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение силой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 284 человека, 2 323 получили ранения, 1 710 зданий полностью разрушены.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə xilasetmə işlərinə 8 təlim görmüş it cəlb edir

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