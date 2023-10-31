Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами

30 октября в штаб-квартире Совета Европы (СЕ) в Страсбурге начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев встретился с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич.

30 октября в штаб-квартире Совета Европы (СЕ) в Страсбурге начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев встретился с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, в рамках встречи азербайджанская сторона подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

Генерал-полковник Али Нагиев проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в регионе и подчеркнул, что наша страна всегда заинтересована в установлении прочного мира в регионе.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что Совет Европы всегда придает большое значение поддержанию мира на Южном Кавказе и готов оказать необходимую поддержку этому процессу.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.