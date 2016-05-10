 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан присоединился к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров

    Договор вступит в силу 1 июня 2017 года

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан присоединился к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, став ее 85-м государством-участником, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН. Для Азербайджана этот договор вступит в законную силу 1 июня 2017 года.

    Конвенция была принята в апреле 1980 года в Вене на Конференции ООН по договорам международной купли-продажи товаров. Она предусматривает унифицированные правила международной торговли.

    В преамбуле Конвенции подчеркивается, что принятие единообразных норм, регулирующих договоры международной купли-продажи товаров и учитывающих различные общественные, экономические и правовые системы, будет способствовать устранению правовых барьеров в международной торговле и содействовать ее развитию.

    Напомним, президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении Азербайджана к "Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров" в феврале этого года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi