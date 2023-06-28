Азербайджан присоединился к инициативе президента Генассамблеи ООН

Азербайджан присоединился к инициативе Генеральной Ассамблеи ООН по гендерному равенству.

Азербайджан присоединился к инициативе Генеральной Ассамблеи ООН по гендерному равенству.

Об этом американскому бюро Report сказала пресс-секретарь главы Генассамблеи Паулина Кубяк.

Она сообщила, что кампания проводится по совместной инициативе президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабы Кёрёши и исполнительного директора подразделения "ООН-женщины" (UN Women) Симы Бахус.

П.Кубяк добавила, что социальный проект направлен на продвижение онлайн-тренингов ООН по гендерному равенству.

Наряду с Азербайджаном к кампании присоединились 34 страны-члена всемирной организации.

Отметим, что первый этап инициативы продлится до 30 июня.