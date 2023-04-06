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Азербайджан присоединился к еще одной европейской конвенции

Азербайджан присоединился к еще одной европейской конвенции Азербайджан присоединился к Европейской конвенции “О взаимной правовой помощи по уголовным делам”.
Внешняя политика
6 апреля 2023 г. 19:56
Азербайджан присоединился к еще одной европейской конвенции

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции “О взаимной правовой помощи по уголовным делам”.

Как сообщает Report, учитывая важность второго дополнительного протокола Европейской конвенции ”О взаимной правовой помощи по уголовным делам", предусматривающего отправку соответствующих запросов в электронном виде, проведение допросов посредством видеоконференцсвязи, расширение сферы действия конвенции и прочие вопросы, в вопросе повышения эффективности и оперативности в рамках борьбы с преступностью, Азербайджаном было принято решение присоединиться к этому документу.

В связи с этим, в рамках визита в Страсбург министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова в соответствии с полномочиями, предоставленными главой государства для подписания этого документа, в присутствии заместителя генерального секретаря Совета Европы Бьорна Бергена и других ответственных лиц состоялась церемония подписания данного протокола.

Министром юстиции было подчеркнуто, что в сотрудничестве с Советом Европы был реализован проект по исполнению решений Европейского суда в рамках реализации Плана действий, принятого для нашей страны на 2022-2025 годы, предоставлена информация о реформах и инновациях, проводимых в сфере правосудия, в том числе пенитенциарной, а также судебной системы и высоко оцененных на международной арене.

Заместитель генерального секретаря Б.Берге отметил высокий уровень сотрудничества Совета Европы с нашей страной и сообщил, что в мае Совет Европы проведет саммит глав государств-членов.

В ходе беседы был затронут вопрос минирования Арменией земель, освобожденных после Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, отмечено, что в результате минного террора погибло или было ранено около 300 граждан Азербайджана, в связи с чем была представлена специальная книга.

В рамках визита в Страсбурге состоялась двусторонняя встреча с председателем Европейского суда по правам человека Сиофрой О'Лири.

На встрече, где было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским судом, была представлена подробная информация о проводимых в Азербайджане прогрессивных судебно-правовых реформах. Также было отмечено, что в осуществлении правосудия уделяется особое внимание применению международных норм, в том числе прецедентного права, почеркнута важность участия в обучении судей, кандидатов в судьи и других международных экспертов, в том числе судей Европейского суда. Подчеркнуто значение приобретения азербайджанскими судьями международного опыта.

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