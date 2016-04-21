​Азербайджан присоединился еще к одной конвенции ООН

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики о присоединении к "Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву" и "Соглашению об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года".

Как передает Report, согласно документу, Азербайджанская Республика присоединилась к "Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву", принятой 10 декабря 1982 года в ямайском городе Монтего-Бей, и "Соглашению об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года", принятому 28 июля 1994 года в Нью-Йорке.