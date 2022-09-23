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Азербайджан принял участие на заседании экономического совета СНГ

Азербайджан принял участие на заседании экономического совета СНГ В Москве состоялось 95-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран-членов Содружества.
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 15:07
Азербайджан принял участие на заседании экономического совета СНГ

23 сентября в Москве состоялось 95-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран-членов Содружества.

Как сообщает российское бюро Report, в заседании приняли участие первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и др.

Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в частности, обсудили ход реализации принятого на июньском заседании Экономсовета Перечня совместных мер реагирования на возникающие проблемы.

В ходе заседания одобрены вопрос «О деятельности Электроэнергетического Совета СНГ в 2019–2021 годах», а также проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, подготовленный Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в целях выполнения Решения Совета глав государств СНГ от 28 мая 2021 года.

Рассмотрены проекты Концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и Плана мероприятий по ее реализации.

Очередное заседание Экономического совета СНГ состоится 9 декабря 2022 года в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MDB-nin İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edib
Версия на английском языке Azerbaijan attends meeting of CIS Economic Council

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