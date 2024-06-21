Первый зампремьера Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

21 июня 2024 года в Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

21 июня в Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран Содружества.

Как сообщает российское бюро Report, главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве СНГ.

Азербайджан на заседании представил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.

Участники заседания заслушали информацию об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2023 год, приняли решение о внесении изменений в Концепцию формирования и развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации, утвержденную Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 20 сентября 2024 года в городе Москве.