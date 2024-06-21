О нас

Первый зампремьера Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

Первый зампремьера Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве 21 июня 2024 года в Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 14:47
Первый зампремьера Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

21 июня в Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран Содружества.

Как сообщает российское бюро Report, главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве СНГ.

Азербайджан на заседании представил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.

Участники заседания заслушали информацию об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2023 год, приняли решение о внесении изменений в Концепцию формирования и развития межгосударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации, утвержденную Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 20 сентября 2024 года в городе Москве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi