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Азербайджан принял участие в международной благотворительной ярмарке, организованной в Марокко

Азербайджан принял участие в международной благотворительной ярмарке, организованной в Марокко В Национальной библиотеке в столице Марокко Рабате прошла Международная благотворительная ярмарка.
Внешняя политика
26 ноября 2023 г. 22:56
Азербайджан принял участие в международной благотворительной ярмарке, организованной в Марокко

В Национальной библиотеке в столице Марокко Рабате прошла Международная благотворительная ярмарка.

Как передает Report, посольство Азербайджана в Королевстве Марокко приняло участие в ярмарке, которая ежегодно организуется под патронажем Короля Марокко Мухаммеда VI и проводится с 1989 года. Дипломатические миссии около 40 стран приняли участие в ярмарке и представили продукцию своих стран. Принцесса Лалла Марьям ознакомилась со стендами разных стран. Она также посетила стенд, посвященный Азербайджану, на котором ей была предоставлена ​​обширная информация о представленных здесь образцах культурного наследия нашей страны, было подчеркнуто, что ковер, келагаи и долма, представленные на стенде, входят в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Была высказана надежда на то, что азербайджанский стенд будет способствовать повышению интереса марокканцев к нашей республике и увеличит количество гостей в Азербайджане из этой страны.

При поддержке Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) стенд, демонстрирующий богатую культуру и кухню нашей страны, пользовался большим успехом у посетителей ярмарки. На азербайджанском стенде были представлены такие марки как "Азерчай", "Балхурма", "Бизим Тарла", "Баллы", "Багдан", "Лянкяранский чай" и другие. Отметим, что средства, полученные от реализации продукции в рамках благотворительной ярмарки, будут перечислены в специальный фонд, созданный марокканским государством для поддержки пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего в этой стране 8 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Mərakeşdə təşkil olunan beynəlxalq xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib

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