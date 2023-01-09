Азербайджан принимает участие в пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи

Азербайджан принимает участие в XIII пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Азербайджан принимает участие в XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, cессия проходит в Анталье под председательством спикера парламента Турции Мустафы Шентопа.

В мероприятии на тему "Стимулирование многосторонности в меняющейся международной динамике" принимают участие парламентские делегации 27 стран мира.

Азербайджан на заседании представляет спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По итогам сессии будет принята декларация.

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир (АПАМ) и стала ее преемницей.