Азербайджан принимает участие в пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи

Азербайджан принимает участие в XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, cессия проходит в Анталье под председательством спикера парламента Турции Мустафы Шентопа.
В мероприятии на тему "Стимулирование многосторонности в меняющейся международной динамике" принимают участие парламентские делегации 27 стран мира.
Азербайджан на заседании представляет спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
По итогам сессии будет принята декларация.
Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир (АПАМ) и стала ее преемницей.