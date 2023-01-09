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Азербайджан принимает участие в пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи

Азербайджан принимает участие в пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи Азербайджан принимает участие в XIII пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Внешняя политика
9 января 2023 г. 13:50
Азербайджан принимает участие в пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи

Азербайджан принимает участие в XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, cессия проходит в Анталье под председательством спикера парламента Турции Мустафы Шентопа.

В мероприятии на тему "Стимулирование многосторонности в меняющейся международной динамике" принимают участие парламентские делегации 27 стран мира.

Азербайджан на заседании представляет спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По итогам сессии будет принята декларация.

Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 2006 году постановлением VII сессии Ассоциации парламентов Азии за мир (АПАМ) и стала ее преемницей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan attending plenary session of Asian Parliamentary Assembly
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Asiya Parlament Assambleyasının plenar iclasında iştirak edir

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