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Азербайджан принимает участие в Международной конференции по защите ледников в Душанбе

Азербайджан принимает участие в Международной конференции по защите ледников в Душанбе 16:05 Азербайджанская делегация приняла участие в первой Международной конференции высокого уровня по защите ледников в столице Таджикистана Душанбе.
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 16:44
Азербайджан принимает участие в Международной конференции по защите ледников в Душанбе

Азербайджанская делегация принимает участие в первой Международной конференции высокого уровня по защите ледников в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, в состав делегации во главе с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым входят представители Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства иностранных дел.

В мероприятии принимают участие представители 41 страны и 57 международных организаций.

С.Шарифов на пленарном заседании конференции подчеркнул, что защита ледников имеет не только региональное, но и глобальное значение, и стремительное таяние ледников представляет серьезную угрозу повседневной жизни людей, здоровью населения, водной и продовольственной безопасности, устойчивости экосистем, а также негативно влияет на Цели устойчивого развития ООН.

Вице-премьер отметил, что Азербайджан, как страна, имеющая ледниковые запасы, особенно чувствительно относится к данному вопросу.

В рамках конференции С. Шарифов встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзада, также провел ряд встреч, в рамках которых были обсуждены методы борьбы с изменением климата, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan participates in international glacier protection conference in Dushanbe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti Düşənbədə Yüksək Səviyyəli Beynəlxalq Konfransda iştirak edir

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