Азербайджан принимает участие в благотворительной ярмарке в Тбилиси

В столице Грузии Тбилиси проходит традиционная XXI зимняя благотворительная ярмарка.
Как сообщает грузинское бюро Report, в двухдневной выставке-продаже, организованной Международной ассоциацией "Женщины Грузии", принимают участие представители 15 посольств, Европейского союза, НАТО, ЮНИСЕФ и других международных организаций.
В ярмарке также принимает участие посольство Азербайджана в Грузии. В уголке представлены национальные сувениры и разнообразная продукция под брендом “Made in Azerbaijan”. Гостевой центр "Azerbaijan Travel. Showroom" Бюро по туризму Азербайджана представил брошюры, отражающие туристический потенциал страны.
Организация "Rewoven" представлена коллекцией борчалинских и карабахских ковров.
В рамках мероприятия в павильоне национальных кухонь зарубежных стран были представлены образцы национальных блюд и азербайджанских сладостей.
Красочный и богатый уголок дипломатического представительства Азербайджана привлек множество посетителей.
Собранные с ярмарки средства пойдут на реализацию благотворительных проектов для нуждающихся лиц.