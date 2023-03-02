Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19

В Баку проходит Саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В Баку проходит Саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, в саммите принимают участие представители около 70 стран, в том числе президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака и Ливии, вице-президенты Кубы, Габона, Танзании, премьер-министры Алжира и Кении, высокопоставленные представители различных стран, руководители международных организаций - президент 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши, генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, гендиректор Всемирной организации по миграции Антонио Виторино, гендиректор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, генсек Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири и др.

Участие высокопоставленных представителей на саммите в Баку вновь демонстрирует, что Азербайджан вносит важный вклад в деятельность организации. Кроме того, организация в Азербайджане очередной значимой встречи, на которой обсуждаются глобальные вопросы, свидетельствует о значении, которое наша страна придает мультилатерализму и глобальной солидарности.