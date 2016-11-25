Азербайджанская делегация примет участие на конференции по Афганистану

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Индии пройдет 6-я по счету конференция по обсуждению вопросов сотрудничества и экономического развития в Афганистане "Cердце Азии" (Heart of Asia).

Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, конференция пройдет 3-4 декабря в индийском городе Амритсар.

Главной темой мероприятия будет "Ответ вызовам, достижение благосостояния".

На конференции примут участие делегации из 40 стран, включая премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Афганистана Ашрафа Гани. От Пакистана в Амритсар приедет советник премьер-министра по иностранным делам Сартадж Азиз.

Азербайджанская делегация также примет участие в конференции.