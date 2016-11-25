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    Азербайджанская делегация примет участие на конференции по Афганистану

    Конференция Heart of Asia пройдет в индийском Амритсаре

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Индии пройдет 6-я по счету конференция по обсуждению вопросов сотрудничества и экономического развития в Афганистане "Cердце Азии" (Heart of Asia).

    Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, конференция пройдет 3-4 декабря в индийском городе Амритсар.

    Главной темой мероприятия будет "Ответ вызовам, достижение благосостояния".

    На конференции примут участие делегации из 40 стран, включая премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Афганистана Ашрафа Гани. От Пакистана в Амритсар приедет советник премьер-министра по иностранным делам Сартадж Азиз.

    Азербайджанская делегация также примет участие в конференции. 

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