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    Азербайджан примет участие на международной конференции в Душанбе

    © Report

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Душанбе в июне пройдет международная конференция "Вода для устойчивого развития".

    Как передает Report, об этом журналистам на брифинге заявил посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

    Конференция проводится в сотрудничестве с ООН, в ее работе ожидается участие представителей таких международных организаций, как ОБСЕ, ЕС, ШОС, СНГ и др.

    "Основными задачами Конференции являются повышение осведомленности о современном и эффективном осуществлении ЦУР (цели устойчивого развития), а также обсуждение дальнейших шагов по реализации Международного десятилетия действий на региональном и страновом уровнях", - отметил посол.

    Посол также отметил, что Азербайджан подтвердил свое участие на конференции, на данном этапе формируется делегация.

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