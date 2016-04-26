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    Азербайджан примет участие на международной конференции, посвященной Афганистану

    В столице Индии завтра стартует конференция Сердце Азии

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В столице Индии 27 апреля стартует международная конференция "Сердце Азии", посвященная вопросам установления мира и стабильности в Афганистане.

    Как сообщает Report, основными вопросами, которые будут обсуждены на конференции, станут меры по созданию доверия, стабильности и мира в Афганистане, а также пути для развития экономики и инфраструктуры этой страны.

    Всего в работе конференции примут участие представители 14 делегаций из региональных стран. Азербайджан примет участие на мероприятии на уровне представителя посольства в Нью-Дели.

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