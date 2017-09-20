Азербайджан примет участие на Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов встретился с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглы.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", стороны обсудили вопросы участия азербайджанской делегации в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге в середине октября.

Азербайджанский дипломат отметил, что только из Баку в Санкт-Петербург приедут около 25 человек, в том числе депутаты парламента и представители правительства. В составе делегации будет глава государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы. Было отмечено, что сейчас прорабатывается возможность его встречи с российским коллегой - руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.