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Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Внешняя политика
7 ноября 2023 г. 17:14
Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, приглашение было озвучено министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на встрече в Белграде с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

В ходе встречи компаниям и инвесторам из Сербии было предложено инвестировать в Алятскую свободную экономическую зону, принять участие в масштабных восстановительных работах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, изучить потенциальные инвестиционные направления в этих регионах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan invites Serbian companies to Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Serbiya şirkətlərini Qarabağ və Şərqi Zəngəzura dəvət edib

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