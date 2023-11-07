Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Азербайджан пригласил сербские компании участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, приглашение было озвучено министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на встрече в Белграде с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

В ходе встречи компаниям и инвесторам из Сербии было предложено инвестировать в Алятскую свободную экономическую зону, принять участие в масштабных восстановительных работах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, изучить потенциальные инвестиционные направления в этих регионах.