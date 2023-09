Азербайджан пригласил представителей ООН в Карабах

"Азербайджан пригласил представителей ООН в Карабахский регион".

Как передает Report, об этом в социальной сети Х сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана (МИД) Айхан Гаджизаде.

"Визит будет осуществлен в ближайшее время под эгидой постоянного координатора ООН в Азербайджане в соответствии с Рамочной программой сотрудничества ООН-Азербайджан в области устойчивого развития (2021-2025 гг.)", - отметил он.