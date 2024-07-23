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Азербайджан пригласил 20 международных организаций наблюдать за парламентскими выборами

Азербайджан пригласил 20 международных организаций наблюдать за парламентскими выборами Стал известен список международных организаций, которым Азербайджан направил приглашения в связи с выборами в Милли Меджлис, назначенными на 1 сентября.
Внешняя политика
23 июля 2024 г. 10:49
Азербайджан пригласил 20 международных организаций наблюдать за парламентскими выборами

Стал известен список международных организаций, которым Азербайджан направил приглашения в связи с выборами в Милли Меджлис, назначенными на 1 сентября.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

МИД направил приглашения семи международным организациям для наблюдения за выборами - БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ОИС, ГУАМ, Молодежной организации Движения неприсоединения, ШОС и ОТГ.

Милли Меджлис направил приглашения 13 международным организациям. Среди них: ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ТюркПА, Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС), Парламентская ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС), ПА ГУАМ, Азиатская парламентская ассамблея (АПА), Панафриканский парламент, Парламентская ассамблея Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС), Межпарламентская организация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (AIPA), Арабский парламент, Международный конгресс парламентариев (IPC), Международная конференция азиатских политических партий (ICAPP).

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Версия на английском языке Azerbaijan invites 20 international organizations to observe upcoming parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar 20 beynəlxalq təşkilata dəvət göndərib - SİYAHI

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