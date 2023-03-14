Азербайджан приглашен наблюдать за внеочередными выборами в Казахстане

Азербайджан приглашен принять участие в наблюдении за внеочередными выборами в нижнюю палату парламента Казахстана, которые пройдут 19 марта.

Азербайджан приглашен принять участие в наблюдении за внеочередными выборами в нижнюю палату парламента Казахстана, которые пройдут 19 марта.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на брифинге посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

По его словам, наблюдать за выборами приглашены 10 международных организаций, также представители ряда стран, в том числе Азербайджана.

Посол отметил, что на предстоящих выборах впервые примет участие партия зеленых: "Это свидетельство важности экологических вызовов, с которыми мы сталкиваемся".

Также по новым правилам, 70 процентов депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения.

По итогам брифинга был продемонстрирован документальный фильм "Две части одного целого: Казахстан - Азербайджан", подготовленный по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.