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    Азербайджан приглашен наблюдать за президентскими выборами в Кыргызстане

    Спикер парламента Кыргызстана: Мы заинтересованы в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков пригласил Азербайджан принять участие в наблюдательной миссии на президентских выборах, которые пройдут в стране осенью этого года. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом было заявлено в ходе встречи Ч. Турсунбекова с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым в Стамбуле.

    На встрече стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами.

    Ч. Турсунбеков отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

    По его  мнению, необходимо наращивать сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Он отметил готовность парламента Кыргызстана провести очередное 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля.

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