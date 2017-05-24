Азербайджан приглашен наблюдать за президентскими выборами в Кыргызстане

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков пригласил Азербайджан принять участие в наблюдательной миссии на президентских выборах, которые пройдут в стране осенью этого года. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом было заявлено в ходе встречи Ч. Турсунбекова с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым в Стамбуле.

На встрече стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами.

Ч. Турсунбеков отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

По его мнению, необходимо наращивать сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Он отметил готовность парламента Кыргызстана провести очередное 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля.