Замминистра Казахстана: Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения

Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения.

Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Он поблагодарил Азербайджан за организацию саммита.

Замминистра подчеркнул, что для преодоления негативных последствий пандемии странам необходимо работать сообща во имя инклюзивного мира.

Он отметил, что Цели устойчивого развития столкнулись с серьезными препятствиями из-за пандемии коронавируса.

"Казахстан привержен многостороннему диалогу и обмену мнениями", - добавил К. Тумыш. По его словам, международный форум "Астана", организатором которого выступил Казахстан, и который под эгидой президента Токаева пройдет в начале июня, также внесет свой вклад в борьбу с международными вызовами.