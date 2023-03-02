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Замминистра Казахстана: Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения

Замминистра Казахстана: Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 18:06
Замминистра Казахстана: Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения

Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Он поблагодарил Азербайджан за организацию саммита.

Замминистра подчеркнул, что для преодоления негативных последствий пандемии странам необходимо работать сообща во имя инклюзивного мира.

Он отметил, что Цели устойчивого развития столкнулись с серьезными препятствиями из-за пандемии коронавируса.

"Казахстан привержен многостороннему диалогу и обмену мнениями", - добавил К. Тумыш. По его словам, международный форум "Астана", организатором которого выступил Казахстан, и который под эгидой президента Токаева пройдет в начале июня, также внесет свой вклад в борьбу с международными вызовами.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN rəsmisi: “Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyin öhdəsindən yaxşı gəlib”
Версия на английском языке Kazakhstan's deputy minister: Azerbaijan coped well with chairmanship of Non-Aligned Movement

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