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Азербайджан представлен на заседании Экономического совета СНГ в Москве

Азербайджан представлен на заседании Экономического совета СНГ в Москве Азербайджан представлен на заседании Экономического совета СНГ в Москве
Внешняя политика
29 ноября 2024 г. 13:12
Азербайджан представлен на заседании Экономического совета СНГ в Москве

Первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов принял участие в 104-ом заседании Экономического совета СНГ в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках заседания был рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества.

Члены Экономического совета утвердили Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран СНГ, которая будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений.

Также на заседании был рассмотрен проект поправок в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, от 9 декабря 1994 года.

В рамках заседания был утвержден Комплекс мер по совершенствованию культуры безопасности в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ призван способствовать совершенствованию институциональной основы по развитию атомной отрасли, включая обеспечение научно-технической поддержки организаций, вовлеченных в развитие программ мирного использования ядерных технологий с учетом рекомендаций МАГАТЭ.

Участники также рассмотрели ряд вопросов, касающихся прекращения действия некоторых решений Экономического совета, обеспечения деятельности судей, включенных в реестр судей Экономического суда, финансирования Межгосударственного статистического комитета СНГ в 2025 году и пр.

Следующее заседание Экономического совета СНГ пройдет 28 апреля 2025 года в столице Узбекистана Ташкенте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moskvada MDB İqtisadi Şurasının iclasında təmsil olunub
Версия на английском языке Azerbaijan represented at CIS Economic Council meeting in Moscow

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