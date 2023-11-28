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Азербайджан представлен на третьей сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам

Азербайджан представлен на третьей сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам Делегация Азербайджана во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым принимает участие в третьей сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), проходящей в штаб-ква
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 19:22
Азербайджан представлен на третьей сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам

Делегация Азербайджана во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым принимает участие в третьей сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), проходящей в штаб-квартире организации в столице Кении Найроби.

Об этом Report сообщили в комитете.

В рамках сессии обсуждается реализация дорожных карт по подготовке международного рекомендательного документа по ориентированным на людей "умным" городам по всему миру и подготовка стратегического плана UN-Habitat на 2026-2029 годы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at third session of 2023 of Executive Board of UN-Habitat
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan BMT-nin Məskunlaşma Proqramının İcraiyyə Şurasının III sessiyasında təmsil olunur

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