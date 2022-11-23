Азербайджан представлен на организованном ООН "Международном базаре"

Постоянное представительство Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях приняло участие в традиционном "Международном базаре", организованном ООН.

Постоянное представительство Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях приняло участие в традиционном "Международном базаре", организованном ООН.

Как сообщает Report, на "Международном базаре" были представлены экспонаты, отражающие нашу национальную культуру, материальное и духовное наследие, искусство и традиции. Кроме того, участникам были розданы книги, журналы и другие материалы о туристическом потенциале, культуре и искусстве Азербайджана. Образцы, относящиеся к Азербайджану, вызвали большой интерес. Наряду с этим гостям были представлены блюда азербайджанской кухни, приготовленные профессиональными поварами из Азербайджана.

В отличие от прошлых лет, в этом году гостям были продемонстрированы азербайджанские народные танцы в исполнении азербайджанской детской танцевальной группы Irs, действующей в Женеве под руководством Марии Хан Хойской.

На мероприятии от имени правительства Азербайджанской Республики в соответствующий благотворительный фонд ООН была перечислена определенная сумма. Эти финансовые средства будут направлены на оказание помощи детям, живущих в неблагоприятных условиях в разных частях мира.

Ежегодно собранные средства в размере около 300 тысяч швейцарских франков направляются на оказание помощи почти 100 тысячам детей.