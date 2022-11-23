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Азербайджан представлен на организованном ООН "Международном базаре"

Азербайджан представлен на организованном ООН "Международном базаре" Постоянное представительство Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях приняло участие в традиционном "Международном базаре", организованном ООН.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 13:34
Азербайджан представлен на организованном ООН Международном базаре

Постоянное представительство Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях приняло участие в традиционном "Международном базаре", организованном ООН.

Как сообщает Report, на "Международном базаре" были представлены экспонаты, отражающие нашу национальную культуру, материальное и духовное наследие, искусство и традиции. Кроме того, участникам были розданы книги, журналы и другие материалы о туристическом потенциале, культуре и искусстве Азербайджана. Образцы, относящиеся к Азербайджану, вызвали большой интерес. Наряду с этим гостям были представлены блюда азербайджанской кухни, приготовленные профессиональными поварами из Азербайджана.

В отличие от прошлых лет, в этом году гостям были продемонстрированы азербайджанские народные танцы в исполнении азербайджанской детской танцевальной группы Irs, действующей в Женеве под руководством Марии Хан Хойской.

На мероприятии от имени правительства Азербайджанской Республики в соответствующий благотворительный фонд ООН была перечислена определенная сумма. Эти финансовые средства будут направлены на оказание помощи детям, живущих в неблагоприятных условиях в разных частях мира.

Ежегодно собранные средства в размере около 300 тысяч швейцарских франков направляются на оказание помощи почти 100 тысячам детей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at UN-organized ‘International Bazaar’
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan BMT-nin təşkil etdiyi “Beynəlxalq bazar”da təmsil olunub

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