Азербайджан представлен на крупнейшей книжной выставке в Северной Америке

Азербайджан представлен на Международной книжной ярмарке в Мексике – крупнейшем книжном фестивале в Северной Америке.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.
В церемонии открытия выставки в городе Гвадалахаре приняли участие депутаты Милли Меджлиса - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Мексикой Жаля Алиева и Эльшад Мирбашироглу.
Делегация Милли Меджлиса посетила стенд Азербайджана, посвященный столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, где были представлены книги о жизни и деятельности великого лидера, а также о богатой истории, культуре, искусстве и кухне Азербайджана.
В выставке принимают участие писатели и переводчики из многих стран, представители библиотек и издательств, а также дистрибьюторы.