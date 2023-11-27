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Азербайджан представлен на крупнейшей книжной выставке в Северной Америке

Азербайджан представлен на крупнейшей книжной выставке в Северной Америке Азербайджан представлен на Международной книжной ярмарке в Мексике – крупнейшем книжном фестивале в Северной Америке
Внешняя политика
27 ноября 2023 г. 10:39
Азербайджан представлен на крупнейшей книжной выставке в Северной Америке

Азербайджан представлен на Международной книжной ярмарке в Мексике – крупнейшем книжном фестивале в Северной Америке.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В церемонии открытия выставки в городе Гвадалахаре приняли участие депутаты Милли Меджлиса - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Мексикой Жаля Алиева и Эльшад Мирбашироглу.

Делегация Милли Меджлиса посетила стенд Азербайджана, посвященный столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, где были представлены книги о жизни и деятельности великого лидера, а также о богатой истории, культуре, искусстве и кухне Азербайджана.

В выставке принимают участие писатели и переводчики из многих стран, представители библиотек и издательств, а также дистрибьюторы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at largest book festival on American continent
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan Amerika qitəsinin ən böyük kitab festivalında təmsil olunur

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