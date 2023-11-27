Азербайджан представлен на крупнейшей книжной выставке в Северной Америке

Азербайджан представлен на Международной книжной ярмарке в Мексике – крупнейшем книжном фестивале в Северной Америке

Азербайджан представлен на Международной книжной ярмарке в Мексике – крупнейшем книжном фестивале в Северной Америке.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В церемонии открытия выставки в городе Гвадалахаре приняли участие депутаты Милли Меджлиса - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Мексикой Жаля Алиева и Эльшад Мирбашироглу.

Делегация Милли Меджлиса посетила стенд Азербайджана, посвященный столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, где были представлены книги о жизни и деятельности великого лидера, а также о богатой истории, культуре, искусстве и кухне Азербайджана.

В выставке принимают участие писатели и переводчики из многих стран, представители библиотек и издательств, а также дистрибьюторы.