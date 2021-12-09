Азербайджан представлен на Балийском форуме демократии

В Индонезии прошла 14-я сессия Балийского форума демократии на тему "Демократия для человечества: содействие экономической и социальной справедливости в период пандемии".

В Индонезии прошла 14-я сессия Балийского форума демократии на тему "Демократия для человечества: содействие экономической и социальной справедливости в период пандемии".

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан на мероприятии представил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Присутствовавший на сессии в онлайн-формате М.Мамедгулиев в своем выступлении подчеркнул вклад Азербайджана в глобальную борьбу с пандемией COVID-19, отметив, что страна выступает против "вакцинного национализма".

Замминистра довел до внимания участников мероприятия, что подписанным 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением был положен конец продолжавшемуся почти 30 лет конфликту между Арменией и Азербайджаном, после 44-дневной Отечественной войны была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

На форуме выступили общественные и политические деятели многих стран мира и региона, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Балийский демократический форум проводится с 2008 года по инициативе правительства Индонезии и служит продвижению демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире посредством обмена положительным опытом.