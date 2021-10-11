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Азербайджан представит Генассамблее ООН новый проект резолюции

Азербайджан представит Генассамблее ООН новый проект резолюции В марте текущего года по инициативе Азербайджана в Совете ООН по правам человека от имени Движения неприсоединения была принята резолюция об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам.
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 14:14
Азербайджан представит Генассамблее ООН новый проект резолюции
Ильхам Алиев

В марте текущего года по инициативе Азербайджана в Совете ООН по правам человека от имени Движения неприсоединения была принята резолюция об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.

"Азербайджан планирует выдвинуть проект резолюции на эту тему и в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН, и мы рассчитываем на вашу поддержку", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan to initiate new bill with UN on universal access to vaccines
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT Baş Assambleyasına yeni qətnamə layihəsi təqdim edəcək

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