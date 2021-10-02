Азербайджан представил в ООН первый после войны отчет

30 сентября - 1 октября в виртуальном формате состоялась презентация четвертого периодического отчета правительства Азербайджанской Республики по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах" в рамках 70-й сессии комитета ООН по

30 сентября - 1 октября в виртуальном формате состоялась презентация четвертого периодического отчета правительства Азербайджанской Республики по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах" в рамках 70-й сессии комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам в Женеве.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанская Республика была представлена на мероприятии правительственной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Во вступительном слове Х.Халафов отметил, что Азербайджанская Республика является участником ключевых международных документов в области защиты и продвижения прав человека и придает большое значение сотрудничеству с соответствующими договорными органами ООН в сфере прав человека.

В своем выступлении Х.Халафов рассказал о мерах, принятых и инициированных правительством Азербайджана в связи с пандемией Сovid-19. Заместитель министра представил подробный отчет о существующей правовой базе и предпринятых шагах в области устойчивого развития для обеспечения экономических, социальных и культурных прав, отраженных в четвертом периодическом отчете за 2013-2018 годы.

Четвертый периодический отчет был первым отчетом, представленным Азербайджанской Республикой в органы ООН по правам человека после 44-дневной войны.

Х.Халафов подчеркнул, что после того, как являющаяся основным препятствием для экономического, социального и культурного развития региона 30-летняя оккупация Арменией азербайджанских территорий была устранена в ходе 44-дневной войны, возникли новые реалии для дальнейшего сотрудничества и улучшения благосостояния региона и проживающих здесь жителей. Это создало возможности для безопасного и достойного возвращения почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Это возвращение является важным вкладом в восстановление и защиту нарушенных прав беженцев и вынужденных переселенцев.

После выступления главы делегации состоялся конструктивный интерактивный диалог по 4 секциям, посвященным статьям 1-15 Международного пакта.

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, в который входят представители 18 стран, представит правительству Азербайджана свои рекомендации по периодической отчетности и интерактивному диалогу до 15 октября.