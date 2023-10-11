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В ОБСЕ представлен отчет о минном терроре против Азербайджана

В ОБСЕ представлен отчет о минном терроре против Азербайджана В рамках Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению представлен отчет о минном терроре против Азербайджана.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 18:24
В ОБСЕ представлен отчет о минном терроре против Азербайджана

В рамках Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению представлен отчет о минном терроре против Азербайджана.

Как сообщает Report, на полях конференции ОБСЕ по инициативе постоянного представительства Азербайджана при организации состоялось мероприятие на тему влияния минного террора на права человека.

Модератор мероприятия, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров проинформировал участников о том, что во время почти 30-летней оккупации одна десятая часть территорий нашей страны была преднамеренно заминирована армянскими вооруженными силами.

Искендеров подчеркнул, что за годы оккупации на территориях Азербайджана были зарыты более 1,5 млн мин. Посол также оценил установку новых мин на территории Азербайджана после окончания 44-дневной войны как показатель лицемерности мирной риторики официального Еревана.

"Только за последние два года более 300 азербайджанцев стали жертвами минного террора, лишь после антитеррористических мероприятий в Карабахе появилась возможность положить этому конец" - отметил Искендеров.

На мероприятии с презентацией первого исследования на тему "Разрушительное влияние мин на права человека" выступил президент Федерации прав человека Италии Антонио Станго, который оценил загрязнение азербайджанских земель минами как гуманитарную трагедию. Он напомнил, что сегодня Азербайджан является второй самой загрязненной минами страной в Европе.

В аналитической части доклада было подчеркнуто, что в результате 30-летнего минного террора со стороны Армении были грубо нарушены международное гуманитарное право и право справедливости, а также базовые права человека.

Начальник управления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Рамиз Азизов рассказал о проделанной на освобожденных территориях работе. Он отметил, что по сей день 2636 гектаров территорий очищены от 30 тысяч противопехотных и 17 тысяч противотанковых мин, при этом все это сделано за счет внутренних ресурсов Азербайджана.

Участники мероприятия выступили с инициативой о подготовке доклада с широким участием группы экспертов, в котором нашли бы отражение конкретные предложения по восстановлению прав жертв минного террора со стороны Армении. Доклад в последующем планируется представить в ООН.

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Версия на азербайджанском языке ФотоATƏT-də Azərbaycana qarşı mina terroru barədə hesabat təqdim olunub

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