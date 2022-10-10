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Азербайджан представил в Европейский суд все материалы по преступлениям армян

Азербайджан представил в Европейский суд все материалы по преступлениям армян ”Все материалы, связанные с преступлениями Армении против азербайджанского народа, представлены в Европейский суд".
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 12:05
Азербайджан представил в Европейский суд все материалы по преступлениям армян

Все материалы по преступлениям, совершенным Арменией против азербайджанского народа, представлены в Европейский суд по правам человека.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров на конференции на тему “Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет”, организованной Центром социальных исследований (ЦСИ).

Ч.Аскеров отметил, что Азербайджан с 2003 года отстаивает свои права в международных инстанциях:

"Азербайджан вплотную приступил к этому процессу после того, как в Европейский суд поступила жалоба "Чырагов и другие против Армении". В 2015 году в решении Европейского суда по этому делу уже были ссылки на Гаагскую конвенцию и устав касательно военных преступлений, а в тексте решения Международного суда впервые был отражен факт оккупации армянским государством части территории Азербайджана”.

Заместитель председателя Верховного суда подчеркнул, что спустя несколько месяцев после Отечественной войны, в январе 2021 года, Азербайджан обратился с межгосударственным иском против Армении в Европейский суд по правам человека: "В обращении подробно изложены все военные преступления, совершенные Арменией. Уверен, что Европейский суд примет справедливое решение, и в целях восстановления нарушенных прав азербайджанского населения будет определена компенсация”.

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Версия на английском языке Azerbaijan submits all materials related to Armenian crimes to European Court
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan erməni cinayətləri ilə bağlı bütün materialları Avropa Məhkəməsinə təqdim edib

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