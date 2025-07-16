Азербайджан представил экономические реформы и социальную политику как модель для стран-членов ООН

Азербайджан представил экономические реформы и социальную политику как модель для стран-членов ООН

Азербайджан не ограничивается только процессом восстановления — он строит более сильное будущее, успешно реализуя инклюзивную и диверсифицированную экономическую модель, — заявил секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов на Форуме высокого уровня по устойчивому развитию ООН (HLPF) в Нью-Йорке.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было посвящено Цели устойчивого развития №8 — "Достойный труд и экономический рост".

В своём выступлении Г. Гусейнов отметил, что, несмотря на глобальную экономическую нестабильность и растущую геополитическую напряжённость, Азербайджан выделяется своей экономической моделью, основанной на реформах, инклюзивном развитии и устойчивости:

"В период с 2011 по 2023 год ВВП страны в среднем рос на 2 % в год, в то время как рост ненефтяного и негазового сектора составлял в среднем 4,4 % ежегодно. Эти показатели свидетельствуют об успешной реализации стратегии диверсификации экономики. В рамках стратегии также предусмотрено повышение минимальной заработной платы, пенсий и других трансфертов, что способствует укреплению экономической устойчивости уязвимых групп населения".

Г. Гусейнов подчеркнул, что социально-экономическая стратегия развития страны охватывает не только столицу Баку, но и все регионы, направлена на повышение социального благополучия, укрепление равенства и расширение возможностей:

"В рамках программы самозанятости, реализуемой с 2017 года, в 2024 году более 17 тысяч граждан воспользовались этой инициативой. В рамках гендерно-ориентированной экономической политики в 2020–2025 годах на поддержку женского предпринимательства было выделено 42 миллиона долларов США, что позволило создать около 1 500 новых рабочих мест. Цель — увеличить среднюю заработную плату женщин до 80 % от средней заработной платы мужчин к 2026 году (против 66 % в 2021 году)".

Он также проинформировал участников форума о принятой в марте 2025 года Национальной стратегии по искусственному интеллекту. В рамках этой стратегии предусмотрено развитие этичного, инклюзивного и устойчивого ИИ, формирование кадрового потенциала и реализация специализированных образовательных программ.

В завершение Г. Гусейнов отметил: "Достойный труд — это не роскошь, а основа устойчивого развития. Азербайджан не просто восстанавливается из прошлого, а движется к более сильному будущему. Мы инвестируем в людей, укрепляем предпринимательство и продвигаем равенство, развивая нашу экономику на основе инклюзивной, диверсифицированной и устойчивой модели, чтобы никто не остался в стороне".