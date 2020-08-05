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Азербайджан предоставит Ливану 1 млн долларов финансовой помощи

Азербайджан предоставит Ливану 1 млн долларов финансовой помощи Кабинет министров принял решение оказать финансовую помощь Ливанской Республике.
Внешняя политика
5 августа 2020 г. 20:41
Азербайджан предоставит Ливану 1 млн долларов финансовой помощи

Кабинет министров Азербайджана принял решение оказать финансовую помощь Ливанской Республике.

Как сообщает Report, в этой связи премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В решении говорится, что мощный взрыв 4 августа 2020 года в Бейруте, столице Ливанской Республики, привел к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям. В связи с этим, учитывая необходимость гуманитарной помощи Ливанской Республике для ликвидации последствий трагедии, Министерству иностранных дел был выделен 1 млн долларов США (в манатном эквиваленте) из резервного фонда, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год.

Министерству финансов поручено обеспечить выплату выделенных средств в установленном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Livana 1 milyon ABŞ dolları maliyyə yardımı göstərəcək

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