Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного лидерства и инноваций Кении

Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AIDA) при МИД присоединилось к проекту создания Центра молодежного лидерства и инноваций в Кении.

Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AIDA) при МИД присоединилось к проекту создания Центра молодежного лидерства и инноваций в Кении.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Центр будет функционировать в кенийской столице Найроби.

Проект, презентация которого состоялась 4 июля, направлен на повышение навыков молодежи и их роли в обществе, развитие лидерских качеств, повышение потенциала для построения успешной карьеры. На мероприятии был подписан документ о намерениях между AIDA, Кенийским институтом специального обучения и другими партнерами проекта.

Финансовая помощь в размере 34 тысяч долларов США, выделенная AIDA для материально-технического обеспечения проекта, была передана партнерам послом Азербайджана в Кении Султаном Гаджиевым.

Участники мероприятия оценили участие AIDA в этом гуманитарном проекте как составную часть динамично развивающихся отношений между Азербайджаном и Кенией.