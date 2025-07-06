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Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного лидерства и инноваций Кении

Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного лидерства и инноваций Кении Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AIDA) при МИД присоединилось к проекту создания Центра молодежного лидерства и инноваций в Кении.
Внешняя политика
6 июля 2025 г. 13:09
Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного лидерства и инноваций Кении

Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AIDA) при МИД присоединилось к проекту создания Центра молодежного лидерства и инноваций в Кении.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Центр будет функционировать в кенийской столице Найроби.

Проект, презентация которого состоялась 4 июля, направлен на повышение навыков молодежи и их роли в обществе, развитие лидерских качеств, повышение потенциала для построения успешной карьеры. На мероприятии был подписан документ о намерениях между AIDA, Кенийским институтом специального обучения и другими партнерами проекта.

Финансовая помощь в размере 34 тысяч долларов США, выделенная AIDA для материально-технического обеспечения проекта, была передана партнерам послом Азербайджана в Кении Султаном Гаджиевым.

Участники мероприятия оценили участие AIDA в этом гуманитарном проекте как составную часть динамично развивающихся отношений между Азербайджаном и Кенией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Keniyanın Gənclərin Liderlik və İnnovasiya Mərkəzinə maliyyə yardımı təqdim edib

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