Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств ДН

Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения (ДН) в будущем году для обсуждения ситуации в мире в пост-пандемийный период и формирования общей позиции ДН по этому вопросу.

Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения (ДН) в будущем году для обсуждения ситуации в мире в пост-пандемийный период и формирования общей позиции ДН по этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"С 2019 года Азербайджан по единогласному решению стран-членов председательствует в Движении неприсоединения – крупнейшей после ООН международной структуре в мире. Также единогласным решением наше председательство было продлено еще на год – до конца 2023 года.

Мы прилагаем большие усилия для укрепления солидарности в рамках Движения неприсоединения, повышения его политического веса и глобального влияния. Для этого Азербайджан активно продвигает идею институционализации Движения. В этом контексте следует отметить созданные по инициативе Азербайджана Парламентскую сеть и Молодежную организацию Движения неприсоединения. В целях проведения обмена мнениями и формирования позиции Движения, связанной с постковидным миром, мы предложили провести в следующем году заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения", - заявил глава государства.