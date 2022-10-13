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Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств ДН

Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств ДН Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения (ДН) в будущем году для обсуждения ситуации в мире в пост-пандемийный период и формирования общей позиции ДН по этому вопросу.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 09:48
Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств ДН

Азербайджан предложил провести заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения (ДН) в будущем году для обсуждения ситуации в мире в пост-пандемийный период и формирования общей позиции ДН по этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"С 2019 года Азербайджан по единогласному решению стран-членов председательствует в Движении неприсоединения – крупнейшей после ООН международной структуре в мире. Также единогласным решением наше председательство было продлено еще на год – до конца 2023 года.

Мы прилагаем большие усилия для укрепления солидарности в рамках Движения неприсоединения, повышения его политического веса и глобального влияния. Для этого Азербайджан активно продвигает идею институционализации Движения. В этом контексте следует отметить созданные по инициативе Азербайджана Парламентскую сеть и Молодежную организацию Движения неприсоединения. В целях проведения обмена мнениями и формирования позиции Движения, связанной с постковидным миром, мы предложили провести в следующем году заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan suggested convening NAM high-level meeting next year 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin yüksək səviyyəli iclasının keçirilməsini təklif edib

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