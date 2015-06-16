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    ​Азербайджан предложил помощь Грузии в ликвидации последствий стихии

    Ущерб от стихии составил около $23 млн

    Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана предложило помощь Грузии в ликвидации последствий стихии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

    "Премьер-министры Латвии, Азербайджана, Турции, Украины и ряда других стран предложили помощь Грузии в ликвидации последствий стихии", - отметил Гарибашвили.

    Премьер-министр страны сообщил, что "по предварительным оценкам, ущерб от стихии составил около 50 млн грузинских лари" ($23 млн).

    Глава правительства считает, что "на данном этапе нет необходимости в такой помощи из-за рубежа". В то же Гарибашвили "не исключил, что Грузии понадобится определенная финансовая помощь зарубежных доноров для ликвидации последствий стихии".

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